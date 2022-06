Letzten Sommer sind nach heftigen Regenfällen und Sturzfluten mindestens 220 Menschen in Deutschland und Belgien ums Leben gekommen. Am stärksten betroffen war das Ahrtal in Rheinland-Pfalz.

Der Deutsche Wetterdienst fordert jetzt, dass sich einzelne Ortschaften und Kommunen in Deutschland auch an kleinen Flüssen besser auf Starkregen-Ereignisse vorbereiten. Denn mit dem Klimawandel steige die Wahrscheinlichkeit dafür - vor allem zwischen Mai und September. Im kommenden Monat - also im Juli - erwartet der Wetterdienst die meisten Starkregen-Ereignisse für dieses Jahr. Informationsketten müssen schneller werden Der Leiter der Warndienst-Abteilung sagte der Deutschen Presseagentur weiter, dass es zwar schon bessere Vorhersagen durch Radar und Modellberechnungen gebe. Aber: die Informationsketten müssten schneller und reibungsloser werden. Welche Fehler bei der Flutkatastrophe unter anderem im Ahrtal gemacht wurden, wird noch politisch und juristisch aufgearbeitet.