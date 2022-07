Denn Starkregen kann unter anderem Vulkanhänge durchweichen. Das begünstigt Ausbrüche und erhöht außerdem die Wahrscheinlichkeit für gefährliche Hangrutschungen und Schlammlawinen.

Bei der Auswertung historischer Daten haben zwei US-Wissenschaftler herausgefunden: Statistisch gesehen entfaltet Starkregen bei einem von sieben Vulkanen solche Wirkungen.

In Zeiten des Klimawandels wird das Problem voraussichtlich zunehmen, denn laut den beiden Forschern weisen Klimamodelle daraufhin, dass es in den kommenden Jahrzehnten weltweit in mehr als der Hälfte der Vulkangebiete häufiger heftig regnen wird.

Vorsorglich: Bodenfeuchte messen

Betroffen sind unter anderem Vulkane am Mittelmeer, in Japan und in Indonesien. Die Forscher empfehlen unter anderem, bei der Überwachung der Vulkanaktivität auch den Regen und die Bodenfeuchte mit zu messen, um wenigstens so früh wie möglich vor Ausbrüchen und Rutschungen warnen zu können.

Ihre Analyse haben die beiden Wissenschaftler in einem Fachmagazin der Royal Society veröffentlicht.