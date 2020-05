Um 21.22 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit hoben sie mit einer Rakete des Unternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Die Raumkapsel soll im Laufe des Tages an der ISS andocken.

Ein erster Startversuch war am Mittwoch wegen schlechten Wetters abgebrochen worden. Mit der Mission will SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk Raumfahrtgeschichte schreiben. Es ist der erste bemannte Flug eines Privatunternehmens zur Internationalen Raumstation. Außerdem können die USA so wieder unabhängiger von russischen Raketen werden. Die Nasa hatte ihr Shuttle-Programm 2011 wegen hoher Kosten und nach zwei Unglücken eingestellt. Seitdem kamen ihre Astronauten nur mit russischen Raumfähren ins All.

US-Präsident Donald Trump nannte den Flug eine "historische Tat". Er hatte den Start in Florida live verfolgt. Nasa-Chef Jim Bridenstine sprach von einem außergewöhnlichen Moment. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hieß seine beiden Raumfahrer-Kollegen via Twitter zurück im Weltraum willkommen und gratulierte SpaceX für den gelungenen Start.