Bei den Start-ups hat jetzt Bayern Berlin überholt.

In Bayern haben Start-ups im ersten Halbjahr immer mehr Geld von Investoren bekommen - laut einer Studie insgesamt über 2 Milliarden Euro. In Berlin waren es in derselben Zeitspanne nur 1,5 Milliarden.

Die Beratungsgesellschaft EY sagt: Das liegt daran, dass bayerische Start-ups viel mit Rüstungsprojekten und Künstlicher Intelligenz zu tun haben. In beiden Bereichen gibt es gerade einen Boom. Und die meisten Unternehmen in diesen Bereichen haben ihren Sitz in Süddeutschland.

Dass Bayern Berlin überholen könnte, hat sich schon letztes Jahr abgezeichnet. Jetzt sei der Vorsprung laut EY aber deutlich zu sehen.