KI so gefährlich wie Pandemie oder Atomkrieg

Künstliche Intelligenz sollte nicht unterschätzt werden.

Davor warnen erneut führende Fachleute. Sie haben eine Stellungnahme veröffentlicht, die nur einen Satz enthält. Übersetzt lautet er:

"Es sollte eine globale Priorität sein, das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, genauso wie es es bei anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes wie etwa Pandemien und Atomkrieg der Fall ist."

Auch OpenAI-Chef warnt vor Gefahren

Die Stellungnahme wurde unter anderem von Sam Altman unterschrieben, Chef von ChatGPT-Erfinder OpenAI. Sie wurde auf der Webseite des gemeinnützigen Center for AI Safety veröffentlicht. Das weist auf eine Reihe möglicher Gefahren durch KI hin, zum Beispiel wenn sie im Krieg eingesetzt wird oder damit Falschinformationen verbreitet werden.

Schon im März wurde in einem offenen Brief gefordert, die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz zu pausieren und erst weiterzumachen, wenn sicher ist, dass die Risiken überschaubar sind. Den Brief haben mittlerweile mehr als 31.000 Menschen unterschrieben, unter anderem Elon Musk und Apple-Mitgründer Steve Wozniak.