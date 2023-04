Das Statistische Bundesamt sagt, dass damit also rund 3,4 Millionen Menschen noch nie online waren. Am größten war der Anteil der Offliner demnach in der Gruppe der 65- bis 74-Jährigen, wo ein Sechstel noch nie das Internet genutzt hätten. Bei den Unter-45-Jährigen lag die Quote dagegen bei unter zwei Prozent.