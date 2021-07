Folgen große Katastrophen und geologische Umwälzungen auf der Erde einem regelmäßigen Zyklus?

Hinweise dafür gibt es schon seit hundert Jahren. Jetzt haben Forschende der New York University weitere Indizien für einen solchen "Puls der Erde" gefunden. Sie haben 89 solcher Vorfälle aus den letzten 260 Millionen Jahren mit neuen Methoden analysiert.

Dabei stellten sie zum einen fest, dass klimatische und biologische Katastrophen eng mit geologischen Ereignissen verknüpft sind – zum Beispiel Massenaussterben mit Vulkanausbrüchen oder Meeresspiegelveränderungen mit Veränderungen der Erdplatten. Vor allem aber sind diese Ereignisse nicht zufällig über die 260 Millionen Jahre verteilt, sondern sie häufen sich alle 27 Millionen Jahre - zum letzten Mal vor rund zehn Millionen Jahren.

Eine mögliche Erklärung wäre, dass dieser Takt auf Veränderungen in den Strömungen des Erdmantels zurückgeht. Es könnten aber auch kosmische Einflüsse eine Rolle spielen. So ist der Takt nahe an der Zeitspanne von rund 32 Millionen Jahren, in der das Sonnensystem durch die zentrale Ebene unserer Galaxie wandert. Dabei kommt es immer wieder zu großen Kollisionen von Himmelskörpern mit unserer Erde.

Manche machen auch einen mysteriösen neunten Planeten in unserem Sonnensystem für die regelmäßigen Katastrophen verantwortlich.