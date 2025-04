In Deutschland zahlen Unternehmen für eine Arbeitsstunde im Schnitt 43,40 Euro.

Das liegt deutlich über dem EU-Durchschnitt von 33,50 Euro. Das Statistische Bundesamt listet Deutschland auf Platz 7. Teurer ist die Brutto-Arbeitsstunde zum Beispiel in Luxemburg, Dänemark und Belgien. Am günstigsten ist es in Bulgarien und Rumänien. Dort liegen die Durchschnittskosten unter dem deutschen Mindestlohn.

Warum der Ländervergleich interessant ist

Damit wie viel Geld ein Arbeitnehmer am Ende bekommt, kann man die Kosten in der Statistik nicht direkt vergleichen, denn darin sind auch Sozialabgaben,Weiterbildungskosten und Sonderzahlungen enthalten.



Interessant ist der Vergleich zwischen verschiedenen Ländern, der zeigt zum einen wie produktiv Unternehmen in den Ländern sind. Hohe Kosten für eine Arbeitsstunde können dabei ein Standort-Nachteil für das Unternehmen sein.

Deutliche Steigerung der Kosten in Osteuropa

Der Trend über die Zeit zeigt: In Deutschland haben sich die Kosten für eine Arbeitsstunde seit 2020 nur leicht erhöht. Die Wettbewerbsfähig ist laut einem Forscher der Hans-Böckler-Stiftung also stabil.



In Polen, Kroatien, Bulgarien und Rumänien, sind die Arbeitskosten sehr deutlich gestiegen.