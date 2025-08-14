Eine Gruppe von 30 Forschenden wirft dem Statistischen Bundesamt vor, die Armutsquoten in Deutschland klein zu rechnen.

In einem Protestbrief kritisieren sie, dass die Behörde nur noch die Berechnung nach einer Methode auf der Homepage veröffentlicht und die Ergebnisse einer anderen Methode gelöscht hat. Mit der verbliebenen Berechnungsmethode gelten laut der Gruppe jetzt eine Million weniger Menschen als von Armut betroffen.

Manipulationsvorwürfe

Der frühere Leiter des paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass sich die Frage aufdrängt, ob es sich um Manipulation oder um einen interessengeleiteten Vorgehen handelt.

Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens hat. Die Berechnungsmethoden unterscheiden sich darin, wie das Haushaltsnettoeinkommen definiert und erfasst wird.

Reaktion des Statistischen Bundesamts

Das Statistische Bundesamt sagt, dass sich mit der verbliebenen Methode die Zahlen EU-weit vergleichen lassen. Bei dieser Methode würden die Einkommensarten jeweils einzeln und ausführlich abgefragt, statt nur als Gesamtsumme, so die Behörde. So könne eher als im bisherigen Verfahren vermieden werden, dass Auskunftspflichtige Einkommen, die insbesondere nicht aus Erwerbsarbeit stammen, unberücksichtigt ließen. Das betreffe zum Beispiel staatliche Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag, BAföG, Pflegegeld oder Wohngeld.