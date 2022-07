In Deutschland leben so wenige Jugendliche und junge Erwachsene wie noch nie.

Das Statistische Bundesamt sagt, dass es Ende letzten Jahres rund 8,3 Millionen waren - im Alter von 15 bis 24. Damit ist gerade mal jeder zehnte Mensch in dieser Altersgruppe. Vor 40 Jahren war es noch jeder sechste.

Besonders wenige junge Menschen leben in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Am höchsten ist der Anteil der 15- bis 24-Jährigen laut Statistik in Bremen.

Im EU-weiten Vergleich liegt Deutschland damit etwas unter dem Durchschnitt. Die EU hat dieses Jahr zum Europäischen Jahr der Jugend ausgerufen. Damit sollen die Meinungen und Perspektiven junger Menschen in den Mittelpunkt gerückt werden. Die EU sagt: Vor allem durch die Corona-Pandemie hätten Jugendliche viel zurückstecken müssen.