In Deutschland gibt es möglicherweise immer mehr freilebende Wölfe.

Das Portal t-online fasst seit Jahren die recht ungenauen Wolfs-Statistiken der einzelnen Bundesländer zusammen. Demnach geben die Länder aufgrund von einzelnen Sichtungen immer nur die Anzahl von Rudeln an. Und einem Rudel gehören nach wissenschaftlicher Einschätzungen durchschnittlich fünf bis zehn Tiere an. Rechnet man also mit der Höchstzahl, leben in Deutschland aktuell bis zu 1.530 Wölfe - das sind über 300 mehr als letztes Jahr. Die meisten Wölfe wurden in Brandenburg, Niedersachen und Sachsen gesichtet.

Insgesamt richten die Wölfe inzwischen aber weniger Schaden für Viehbetriebe an, das heißt, die Wildtiere reißen weniger Nutztiere: In allen Bundesländern außer Niedersachen waren entsprechende Entschädigungszahlungen zuletzt gesunken. Insgesamt lagen sie bei gut einer halbe Million Euro zwischen Mitte dieses und Mitte letzten Jahres.