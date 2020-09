Forschende des Ifo-Instituts sagen, dass auch in Deutschland Gebühren helfen könnten, ähnlich wie in Stockholm oder London. Am Beispiel Münchens haben Fachleute ausgerechnet, dass es kaum etwas bringt, nur die Parkgebühren in der Innenstadt auf zehn Euro pro Tag anzuheben. Wenn aber zusätzlich alle, die mit dem Auto in die Stadt fahren, eine Gebühr von sechs Euro zahlen müssten, würden deutlich weniger mit dem Auto kommen. Im Schnitt würde sich der Autoverkehr am Tag um fast ein Viertel verringern.

Stattdessen würden die Menschen dann mit anderen Verkehrsmitteln in die Münchener Innenstadt fahren, hauptsächlich mit dem öffentlichen Nahverkehr. Die Anzahl der Fahrten bliebe in etwa gleich - das heißt, dass zum Beispiel Geschäften nicht die Kunden wegblieben. Positiv sei auch, dass dank weniger Autos der Wirtschaftsverkehr schneller durchkomme. Warenlieferungen könnten also zum Beispiel schneller ankommen.