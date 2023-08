Da ist die Schwerelosigkeit, durch die sich Knochen abbauen. Der hohe Druck kann die Augen schwächen. Und durch die Strahlung steigt das Krebsrisiko. Dazu könnte die Luft kommen: Die ist chemisch ganz schön belastet. Das sagen Forschende, die die Luftfilter der ISS untersucht haben.

Viel Chemie schwirrt durch die ISS-Luft

Sie haben darin allerhand Chemikalien gefunden: etwa Partikel, die durch Verbrennung entstehen, die in Dichtungen zu finden sind, in Möbeln, Elektrogeräten oder in beschichteter Kleidung. Einige dieser Verbindungen gelten als krebserregend, andere kommen auch in vielen Haushalten auf der Erde vor. Im Durchschnitt hat der Haus-Staub in den USA oder in Westeuropa den Forschenden zufolge aber eine deutlich geringere Konzentration dieser Chemikalien als auf der ISS.

Die Forschenden schreiben: Eindeutig können sie nicht sagen, inwieweit Luftverschmutzung die Gesundheit von Raumfahrenden beeinträchtigt. Denn die Luft auf der ISS wird etwa 10 Mal pro Stunde ausgetauscht, unklar ist, inwieweit sie dabei auch von Chemikalien gereinigt wird.