Der Staubsaugerroboter chillt die meiste Zeit des Tages in seiner Ladestation - der könnte diese Zeit doch viel besser nutzen!

Das zumindest haben sich Programmierer der University of Bath gedacht. Sie haben einen Staubsaugerroboter so programmiert, dass er zusätzlich zu seiner Saugtätigkeit noch andere Aufgaben übernehmen kann, die Menschen das Leben leichter machen. Haushaltsroboter haben in der Regel nur eine einzige Aufgabe, sagt einer der Studienautoren. Das sei verschenktes Potential.

Über 100 mögliche Einsatzgebiete schlagen die Forschenden vor, vier davon haben sie auch programmiert. Zum Beispiel setzten sie den Staubsaugerroboter dazu ein, den Backofen zu filmen, während ein Mensch die Übertragung beobachtete und steuerte. Und sie nutzten ihn als Projektor beim Training mit Workout Videos, der von selbst die Projektionshöhe änderte, wenn es Zeit für Bodenübungen war.

Andere Tätigkeiten, die sie vorschlagen, sind: Überprüfen, ob die Haustür zu ist, Pflanzen zur Sonne ausrichten, oder Pakete annehmen.