Das zeigt eine Studie in der Fachzeitschrift Science zum Kachovka-Staudamm in der Ukraine. Er brach im Sommer 2023 nach militärischen Angriffen zusammen. 84 Menschen starben. Die Forschenden schreiben, dass während der größten Flutwelle die Schilfvegetation wegspült wurde. Süßwasser mit hohen Schadstoffkonzentrationen gelangte ins Schwarze Meer, verringerte dort den Salzgehalt und schädigte Organismen.

Hochgiftige Schwermetalle freigesetzt

Das Haupt-Problem ist aber der Boden des ehemaligen Stausees. Dort hatten sich über Jahrzehnte Schadstoffe aus Industrie und Landwirtschaft angesammelt, mehr als 80.000 Tonnen hochgiftiger Schwermetalle stecken in den freigelegten Sedimenten, schätzen die Forschenden. Sie sagen, dass die verbleibenden Schadstoffe durch Regenfälle in die Flüsse gelangen und die Gesundheit der Menschen in der Region gefährden. Die Hauptautorin der Studie sagte dem britischen Guardian, dass die Folgen mit den Auswirkungen von radioaktiver Strahlung verglichen werden können.