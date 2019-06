Das meint Pieter Tans, Wissenschaftler an der US-amerikanischen nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde. Er und seine Kollegen weisen darauf hin, dass die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre im Mai einen neuen Rekordwert erreicht hat. An der Messstation auf dem Vulkan Mauna Loa auf Hawaii messen sie die ständig in der Einheit parts per million - also Teile pro Million. Im Mai waren es fast 415 parts per million - und damit 3,5 parts per million mehr als im Mai 2018. Eigentlich steigt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre aktuell jedes Jahr durchschnittlich um 2,2 parts per million. Zum Vergleich: In den 70er Jahren lag der jährliche Anstieg noch bei rund 0,7 parts per million.

Tans weist darauf hin, dass dies Messungen der realen Atmosphäre seien - und nicht Modellrechnungen. Die Werte vom Mauna Loa dokumentieren ihm zufolge in Kombination mit den Werten von anderen Messstellen relativ zuverlässig den CO2-Gehalt in der Atmosphäre.