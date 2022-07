Ein Haushalt, der mehr als zehn Prozent seines Nettoeinkommens für Energie ausgibt, gilt als armutsgefährdet durch Energiekosten.

Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge steigt das Risiko dafür gerade stark. Im Mai waren 25 Prozent der Haushalte in Deutschland betroffen. Ein Jahr vorher waren es noch rund 15 Prozent. Dabei sind besonders Haushalte mit niedrigem Einkommen betroffen - aber nicht nur.

In der unteren Mittelschicht hat sich der Anteil der betroffenen Haushalte demnach in einem Jahr verdoppelt. Das heißt gut 40 Prozent der Haushalte in der unteren Mittelschicht gelten aktuell als armutsgefährded wegen hoher Energiepreise.

Das IW fordert gezielte Hilfe für Haushalte, die knapp oberhalb der Grundsicherungsgrenze liegen, also zum Beispiel kein Hartz IV beziehen. Die Forschenden denken da zum Beispiel an Zusatzleistungen für Wohngeldempfängerinnen und -empfänger.