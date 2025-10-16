Werkzeuge aus der frühen Steinzeit sehen in Europa und im Nahen Osten sehr ähnlich aus.

Bisher ging man in der Archäologie davon aus, dass das Wissen für die Herstellung von Steinklingen im Westen quasi aus dem Nahen Osten importiert wurde. Denn vor ungefähr 42.000 Jahren wanderten von dort viele Homo-Sapiens-Gruppen nach Europa.

Ein deutsch-amerikanisches Forscher-Duo sagt jetzt aber: Wahrscheinlich hat sich die Werkzeug-Herstellung in beiden Regionen unabhängig voneinander entwickelt. Die Forscher haben Steinzeitmesser aus dem heutigen Italien und Libanon miteinander verglichen und schreiben im Journal of Human Evolution: Die Klingen sind mit unterschiedlichen Techniken produziert worden. Ein wichtiger Unterschied: Klingen aus dem Nahen Osten (im Foto oben: a&b) wurden in zwei Richtungen behauen, die aus Europa (im Foto oben: c&d) meistens nur in eine Richtung.

Zwar wurden die Klingen in beiden Regionen mit der Zeit immer kleiner. Das liegt laut den Forschenden aber wohl nicht am Wissens-Import - sondern daran, dass die Menschen in beiden Regionen immer mehr herumzogen und kleinere Werkzeuge dabei einfach praktischer waren.