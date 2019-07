Das hat ein europäisches Forschungsteam herausgefunden. Der versteinerte Schädel stammt von einem Mann, der in der Altsteinzeit gelebt hat. Seine Überreste wurden vor einiger Zeit schon in einer Höhle in Südtransylvanien gefunden. Wie das Archäologie-Team im Fachmagazin Plos One schreibt, haben sie simuliert, was die zwei Brüche an dem Schädel verursacht haben könnte. Ob sie zum Beispiel erst nach dem Tod des Mannes durch herunterfallende Steine in der Höhle zustande gekommen sein könnten. An nachgebauten Schädeln haben sie verschiedene Theorien getestet. Ergebnis: Die Brüche wurden dem Mann sehr wahrscheinlich mit einem runden Schläger zugefügt und zwar als er noch lebte. Die Schläge kamen aus nächster Nähe, der Täter war vermutlich Linkshänder. Ob der Mann aus der Steinzeit auch an den Schlägen gestorben ist, bleibt unklar, denn von ihm übrig geblieben ist nur sein Kopf. Für die Forschenden ist ihre Studie auch ein Beleg dafür, dass es gewalttätiges Verhalten bis hin zu Mord schon bei den ersten Europäern gab.