In der heutigen Schweiz blieb man in der Steinzeit erst mal unter sich.

Ein Forschungsteam hat untersucht, wie sich verschiedene Bevölkerungsgruppen vermischt haben. Es geht um das Ende der Jungsteinzeit um 2800 vor Christus. Damals wanderten Menschen aus dem Gebiet des heutigen Russlands in Zentraleuropa ein, genauer: aus der pontisch-kaspischen Steppe. Die Analyse von Genomen von fast 100 Menschen aus Ausgrabungsstätten vor allem aus der Schweiz zeigte, dass sich die Gene der neuen und der altansässigen Bevölkerungsgruppen erst allmählich mischten. Wahrscheinlich sah die Gesellschaft damals so aus: Die Männer blieben in ihrem Geburtsort. Ihre Frauen stammten aus nicht verwandten Familien, unter deren Vorfahren keine Einwanderer aus der russischen Steppe waren.

Nach Angaben der Studienautorin könnten die Einwanderer zunächst in Alpentälern gelebt haben - abgeschieden von anderen Regionen. Das könnte erklären, warum sich die Bevölkerungsgruppen so langsam vermischt haben.