Wer ein paar Wünsche offen hat, sollte sich die nächsten Tage nachts auf die Lauer legen - der Perseiden-Schauer ist in vollem Gange und bringt eine Sternschnuppe nach der nächsten.

Die Vereinigung der Sternfreunde empfiehlt, dafür die großen Städte zu verlassen und aufs Land zu fahren. Da gibt es weniger Lichtverschmutzung und deshalb bessere Sicht. Am besten sucht man sich einen Hügel mit Rundumblick. Die Voraussetzungen in diesem Jahr sind ganz gut: Wir haben abnehmenden Mond, der blendet also nicht zu sehr.

Gegen Wochenende bessere Sicht

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Laut Deutschem Wetterdienst ist das in den nächsten Tagen wechselhaft, der Himmel könnte also von Wolken bedeckt sein. Aber in Richtung Wochenende soll es klarer werden, was wiederum gut zum Perseiden-Schauer passt, denn Sonntagmorgen gegen drei Uhr wird der Höhepunkt erwartet.

Die Perseiden sind eine Wolke von Trümmerteilchen eines Kometen, in die die Erde jedes Jahr auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne eintaucht.