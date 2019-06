In Berlin haben Tausende Radfahrer für eine Verkehrswende demonstriert.

Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC kamen rund 90.000 Radler zu seiner traditionellen Sternfahrt, die immer an der Siegessäule endet. Die Demonstrierenden kritisieren, dass die Infrastruktur in Berlin und vielen anderen Städten jahrzehntelang nur für Autofahrer geplant wurde. Sie fordern stattdessen #MehrPlatzFürsRad.

Angemeldet worden war die Demo for 250.000 Teilnehmer. Ein ADFC-Sprecher vermutete, dass viele Leute lieber zum See wollten als auf der Straße unterwegs zu sein. Bei den Sternfahrten der letzten Jahre hatte der ADFC immer rund 100.000 Teilnehmer gezählt, die Polizei zwischen 20.000 und 30.000.



Auch in anderen deutschen Regionen gibt es diesen Monat ähnliche Radler-Aktionen, zum Beispiel heute in Nordrhein-Westfalen mit einer Sternfahrt nach Düsseldorf oder Ende Juni in München.