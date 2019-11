Wenn Ihr das Glück habt, dass Ihr an diesem Wochenende die Sterne seht, dann lohnt sich der Blick nach oben ganz besonders.

Die Leoniden sind aktuell wieder zu sehen, und wir nähern uns dem Höhepunkt: in der Nacht von Sonntag auf Montag werden besonders viele Sternschnuppen erwartet. Die Leoniden sind nach dem Sternbild Löwe benannt, aus dessen Richtung sie auftauchen sollen. Laut Experten sind sie am Besten in den frühen Morgenstunden kurz vor Sonnenaufgang zu sehen. Wenn es jetzt zu bewölkt ist, ist das kein Problem: Die Leoniden sind noch bis Ende des Monats zu sehen.

Der Sternschnuppen-Strom tritt jedes Jahr im November auf. Ihren Ursprung haben sie in der Trümmerwolke eines Kometen. Sobald Bruchstücke des Kometen in die Erdatmosphäre eintreten, verglühen sie und werden zu Sternschnuppen.