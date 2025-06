In Hollywood werden nicht mehr so viele Filme und Serien gedreht wie früher. Stattdessen gehen die Produzenten öfter in andere US-Bundesstaaten oder nach Kanada oder Großbritannien - weil sie dort mehr Steuervorteile haben.

Jetzt will Hollywood die Filme und Serien zurück. Das kalifornische Parlament hat beschlossen, dass es für Produktionen, die in Kalifornien bleiben, ab jetzt jährlich umgerechnet 640 Millionen Euro in Steuervorteile geben soll. Das ist mehr als doppelt so viel wie bisher. Die Filmemacher in Hollywood hatten die kalifornische Politik davor gewarnt, dass die Filmindustrie bald komplett abwandert, wenn es keine Unterstützung gibt. Viele Marvel-Filme werden zum Beispiel im Bundesstaat Georgia gedreht, dort gibt es die meisten Steuervorteile. Auch New York hat weiterhin höhere Steuervorteile als Kalifornien.

In den 1990er Jahren wurden ungefähr 45 Prozent aller US-Filme und -Serien in Kalifornien gedreht. Jetzt sind es weniger als 30 Prozent. Gewerkschaften sagen, dass dort in den letzten Jahren mehr als 17.000 Jobs weggefallen sind.