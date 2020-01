Forschende aus Finnland wollten schauen, ob es die Künstliche Intelligenz auch schafft, das Musikgenre aus den Bewegungen von Tanzenden abzuleiten, also ohne Tonsignal. Wie sie im Journal of New Music Research schreiben, klappte das in einem Versuch mit 73 Tanzenden nicht besonders gut.

Stattdessen gelang dem Rechner aber - für das Team überraschend - etwas anderes. Er konnte die Teilnehmenden an ihren Tanzbewegungen erkennen. Das klappte mit einer Wahrscheinlichkeit von 94 Prozent. Egal zu welcher Art von Musik die Menschen tanzten, offenbar bewegten sie sich immer in einer für sie typischen, wiedererkennbaren Weise. Schwierigkeiten beim Erkennen bereitete dem Computer allerdings Metal-Musik. Bei Metal tanzen Menschen offenbar ähnlicher - Stichwort: Head banging.