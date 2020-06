Spezielle Forschung durch Corona möglich

Durch die Corona-Einschränkungen wurde und wird weltweit das Leben und die Arbeit vieler Menschen beeinflusst, auch in der Wissenschaft.

Viele Forschungsprojekte mussten abgesagt oder verschoben werden - aber es gibt auch welche, die gerade erst durch die Corona-Maßnahmen möglich wurden. Darüber berichtet der britische Guardian. Ein Beispiel ist "The Quiet Project" in Großbritannien. Dabei sollen Schalltechnikerinnen und -techniker und andere Fachleute messen, wie sich Umgebungsgeräusche und Akustik durch die Corona-Einschränkungen verändern. Die Daten können später dabei helfen Zusammenhänge zu erkennen: etwa zwischen Geräuschen und wirtschaftlicher Aktivität und wie sich Geräusche auf die Gesundheit der Menschen auswirken.

Ein anderes Beispiel sind seismische Messstationen, mit denen in Städten eigentlich die Erdbebengefahr überwacht wird. Jetzt liefern diese Stationen der Geowissenschaft nützliche Infos darüber, welche menschlichen Aktivitäten welche Vibrationen hervorrufen. Und gleichzeitig ließen sich in Zeiten der Lockdown-Stille ganz niedrigschwellige Erdbeben-Aktivitäten messen, die sonst in der normalen Geräuschkulisse untergegangen sind.