Wie die weibliche Brust ihre Milchproduktion beim Stillen ankurbelt und runterfährt, ist immer noch nicht ganz klar.

Medizin-Forschende der britischen Uni Sheffield haben ein spezielles Eiweiß in Brustzellen entdeckt, das dabei hilft. Ihre Experimente an Mäusen zeigten, dass das Eiweiß - Rac 1 genannt - milchproduzierende Zellen in kannibalische Zellfresser verwandelt. Und zwar dann, wenn der Nachwuchs anfängt, auch feste Nahrung zu sich zu nehmen und weniger Muttermilch braucht. Rac 1 brachte einige Zellen, in den Mäusebrüsten, die menschlichen ähneln, dazu, überschüssige Milch und abgestorbene Zellen durch Auffressen abzubauen.