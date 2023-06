Orang-Utans wären wohl super Rapper - zumindest das Beatboxing haben sie drauf.

Dazu macht man zwei unterschiedliche Arten von Lauten: Stimmlose Konsonanten mit Lippe, Zunge oder Kiefer und gleichzeitig stimmhafte Vokale mit dem Kehlkopf. Genau das hat ein Forschungsteam bei zwei verschiedenen Populationen von Orang-Utans beobachtet. Zum Beispiel hörten die Forschenden bei den Orang-Utans auf Borneo ein Beiß-Groll-Geräusche im Kampf und bei Orang-Utans auf Sumatra einen Kuss-Quietscher als Warnung vor Feinden.

Doppellaute beim Menschen eher selten

Abgesehen vom Beatboxing machen Menschen solche Doppellaute nur selten - aber: Wir sind anatomisch dazu in der Lage, genauso wie offenbar auch andere Primaten. Die Forschenden vermuten, dass diese Fähigkeiten in der menschlichen Evolution also schon weit zurückreichen. Möglicherweise bestand die frühe Sprache aus Doppellauten, bevor sich Konsonanten und Vokale beim Sprechen trennten.