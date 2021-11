Katzen können möglicherweise mehr als wir denken.

Forschende der Uni Kyoto in Japan haben Experimente mit Hauskatzen gemacht. Sie haben die Tiere dabei beobachtet, wie sie reagieren, wenn etwas Unlogisches passiert. Die Katzen wurden in einen Raum mit einem Nebenzimmer gebracht. In beiden Räumen, und zwar weit voneinander entfernt, wurde jeweils ein Lautsprecher platziert. Dann wurde die Stimme des jeweiligen Katzenbesitzers abgespielt - erst aus dem einen Lautsprecher und dann, superschnell danach, aus dem anderen Lautsprecher. So schnell hätte sich eine echte Person gar nicht von einem Ort zum anderen bewegen können.

Der Versuch zeigte: Wenn eine Katze die Stimme ihres Besitzers oder ihrer Besitzerin so hörte, war sie tatsächlich irritiert. Die Forschenden schließen daraus, dass Katzen ein räumliches Bewusstsein haben und auch Menschen, die sie nicht sehen, verorten können. Das lasse darauf schließen, dass Katzen vielleicht einen tieferen Verstand haben und mehr wahrnehmen als wir denken.