Kopfhörer auf, die Lieblings-Playlist an und abschalten - das kann richtig gut tun.

Welchen Effekt Musik während der Corona-Pandemie hatte - also in einer besonderen Ausnahmesituation - hat ein Wissenschafts-Team der Uni Wien untersucht. Mehr als 700 Menschen haben dafür während des Lockdowns im Frühjahr 2020 mehrmals täglich per App angegeben, ob und wie sie Musik hören und wie ihre Stimmung ist.

Es zeigte sich, dass sich die Stimmung der Menschen verbesserte, wenn sie Musik hörten. Allerdings war der Effekt im Schnitt relativ gering. Waren die Menschen aber gestresst und hatten wenig Energie, dann war der positive Effekt deutlicher.

Dabei ist aber entscheidend, mit welcher Motivation Musik gehört wird. Wenn sie nur der Ablenkung dient, bringt es nicht viel. Wird Musik gehört, um sich zu entspannen oder aufzumuntern, dann bringt das etwas. Die Forschenden sagen, dass es besser ist, sich nicht ablenken zu wollen, sondern sich der Situation zu stellen. Und dann kann vor allem fröhliche Musik einen positive Effekt haben.