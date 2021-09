Es liegt vor allem an ihrem bestialischen Gestank, dass Stinktiere nur wenig erforscht sind.

Ein Team des Field Museums in Chicago hat jetzt mehr Licht in die Welt der Stinktiere gebracht. Die Forschenden haben sich Fleckenskunks genauer angeschaut. Wie der Name schon sagt, ist ihr Fell gefleckt, anders als bei ihren Verwandten, den größeren Streifenskunks. Bisher war nicht ganz klar, wie viele Arten der Fleckenskunks es gibt. In einem Fachmagazin schreiben die Forschenden jetzt, dass es sieben sind, statt wie bisher angenommen vier.

Und sie beschreiben auch, dass die Stinktiere echte Akrobaten sind. Bei Gefahr versuchen sie, dem Angreifer mit einem Handstand zu imponieren. Das lässt sie größer wirken und dem Feind wird drohend das Hinterteil mit seinen Drüsen präsentiert, die Quelle des gefürchteten Gestanks.

In die Studie wurden gut 200 Fleckenstinktiere einbezogen, teils Opfer von Verkehrsunfällen. Dass sie bisher nur unzureichend erforscht sind, liegt neben dem abschreckenden Gestank auch daran, dass die Skunks oft in abgelegenen Regionen leben und schnell auf Bäume klettern können.