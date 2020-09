Weltweites Interesse am Nichtstun

Wenn es 1600 Euro fürs Nichtstun geben soll, meldet sich offenbar die ganze Welt.

In Hamburg haben sich bei der Hochschule für bildende Künste bis jetzt mehr als 1700 Menschen für ein Stipendium beworben – nach Angaben des Initiators aus allen Teilen der Welt. Der Einsendeschluss war gestern. Die Hochschule erwartet allerdings noch mehr Bewerbungen, schließlich zählt das Datum des Poststempels.

Die Hochschule in Hamburg will drei Menschen jeweils einmalig 1600 Euro dafür zahlen, etwas nicht zu tun. Allerdings müssen die Bewerber im Vorfeld skizzieren, wie das aussehen soll – und auch im Nachhinein einen Bericht schreiben.

Über den Aufruf der Kunsthochschule ist nach Angaben des Initiators in vielen Länder berichtet worden, zum Beispiel in den USA, in Indien, China, Russland und afrikanischen Staaten.