Klimaaktivistin Greta Thunberg hat erstmals seit der Pandemie wieder vor dem schwedischen Parlament in Stockholm protestiert.

Sie trug ein Schild - übersetzt - mit der Aufschrift Schulstreik fürs Klima. Sie hatte eine Maske auf mit dem Logo von Fridays for Future. Auch eine Handvoll anderer Klimaaktivisten und -aktivistinnen waren dabei. Das zeigten Bilder, die die 18 Jahre alte Schülerin am Morgen auf Twitter und Instagram teilte.

Vor dem Reichstag hatte die Schwedin im August 2018 alleine begonnen, zu protestieren. Sie forderte mehr Klimaschutz von der Politik. Daraus entstand die Klimabewegung Fridays for Future. In der Corona-Pandemie gab es kaum noch Massenproteste der Bewegung. Thunberg hat in der Zeit freitags oft Bilder von sich und ihrem Protestschild zuhause gepostet.