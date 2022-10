Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den schwedischen Evolutions-Forscher Svante Pääbo.

Pääbo gilt als Begründer der Paläogenetik. Dafür wird DNA aus Fossilien entnommen und untersucht. Auch die DNA von Neandertalern und Denisova-Menschen wurde mit dem Verfahren ausgewertet. So kann genauer untersucht werden, inweit die Gruppen miteinander verwandt sind oder sich - auch mit unseren direkten Vorfahren - gekreuzt haben. Die Nobelpreis-Jury sagt, dass die DNA-Analyse sehr dabei hilft, mehr darüber zu erfahren, wie sich die Menschheit entwickelt hat.

Pääbo ist 67 Jahre alt und unter anderem Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Auch sein Vater hat einen Nobelpreis bekommen.

In den nächsten Tagen werden noch die Preisträgerinnen und Preisträger in den Kategorien Physik, Chemie, Literatur, Wirtschaft und für den Friedensnobelpreis bekannt gegeben. Alle Auszeichnungen sind mit jeweils knapp 920.000 Euro dotiert. Überreicht werden die Preise am 10. Dezember, dem Todestag des schwedischen Chemikers und Erfinders Alred Nobel, der die Preise mit seinem Vermögen ins Leben gerufen hatte.