Forschende aus China und den USA haben ein spezielles Gewebe aus Kunstseide entwickelt, das den Körper an heißen Tagen kühl halten kann.

Für den neuen Stoff wurde Seide mithilfe von Nanopartikeln aus Aluminiumoxid so verändert, dass sie 95 Prozent des Sonnenlichts reflektiert - also abstrahlt, wenn das Sonnenlicht auftrifft. Die Kunstseide blieb so sogar kühler als die Umgebungsluft. Schien die Sonne direkt auf eine Oberfläche, mit der die Haut simuliert wurde, blieb die Haut um 3,5 Grad kühler als die Umgebungstemperatur, um 8 Grad kühler als bei Kleidung aus normaler Seide und um 12,5 Grad kühler als bei Kleidung aus Baumwolle.

Der Stoff könnte laut den Forschenden billig und in großen Mengen hergestellt werden - für Menschen, die sich im Freien unter der Sonne aufhalten.

Hinweis: Das verwendete Bild ist ein Symbolbild.