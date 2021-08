Im Alter verbrennt man weniger Kalorien.

Das geht nicht nur Menschen so, sondern auch Delfinen. Das hat ein US-Forschungsteam bei der Untersuchung von zehn Tümmlern festgestellt. Die leben in Delfincentern in Florida und Hawaii. Ebenso wie bei älteren Menschen gingen auch bei den älteren Delfinen mehr Kalorien in die Bildung von Fettgewebe und weniger in den Aufbau von Muskeln. Bei den Delfinen lag das aber offenbar nicht an mangelnder Bewegung. Die älteren Delfine aßen auch freiwillig weniger Fisch.

Laut den Forschenden ist es das erste Mal, dass eine solche Untersuchung von Lebensalter und Energiebedarf bei einem anderen großen Säugetier gemacht wurde. Möglicherweise hilft das auch, den menschlichen Stoffwechsel noch besser zu verstehen.