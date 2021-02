Ein Archäologie-Team unter der Leitung des University College London hat dort die Überreste eines Steinkreises gefunden, der ursprünglich wohl 30 bis 50 sogenannte Blausteine enthielt. Laut den Forschenden ist dieser Steinkreis ein paar hundert Jahre vor der ersten Bauphase von Stonehenge entstanden - und auch die Steinsorte passt.

Außerdem deuten zwei Löcher auf einen gemeinsamen Ursprung hin: Einer der Steine in Stonehenge hat ein fünfeckiges Loch, das einem der Löcher an einem der verbliebenen Steine an der walisischen Stätte ähnelt.

Stonehenge wurde in mehreren Phasen zwischen ca. 3000 und 2000 vor Christus erbaut. Am Anfang gab es einen kreisförmigen Graben mit einem Durchmesser von 110 Metern. Hinter diesem Graben war ein Erdwall, in den 56 zwei Meter hohe Blausteine eingegraben wurden. Später wurden diese Blausteine verschoben und hoch aufragende Sandsteinblöcke, so genannte Sarsen, hinzugefügt.