Die soll informieren, wenn man Kontakt zu einem Infizierten hatte. Dazu erfasst das Handy alle Nutzer in der unmittelbaren Nähe und speichert deren Daten. Ähnliche Apps gibt es auch schon in Österreich und der Schweiz. In Deutschland soll in den nächsten Wochen eine App an den Start gehen.

Bei dem französischen Angebot gibt aber Datenschutzbedenken: Dort werden die Daten nämlich nicht nur auf dem Smartphone sondern auch auf einem nationalen Server gespeichert.

Die Einführung der App geht in Frankreich auch mit weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen einher. Ab sofort dürfen wieder Restaurants und Cafés öffnen, außerdem auch Theater und Strände.