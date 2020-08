Gute Erzählungen benutzen ähnliche Worte

Viele Geschichten funktionieren nach einem ähnlichen Muster: Eine Heldin oder ein Held zieht aus, um ein Abenteuer zu erleben und muss viele Hindernisse überwinden.

US-amerikanische Forschende haben jetzt über 40.000 Klassiker aus Literatur und Film analysiert, zum Beispiel Bücher von Charles Dickens und Filme von Steven Spielberg. So haben sie festgestellt: Nicht nur in der Struktur, auch sprachlich funktionieren viele Klassiker ähnlich. Zu Beginn gibt es oft viele Pronomen und Artikel. Die Forschenden vermuten, weil es zu Beginn oft einen szenischen Einstieg gibt, wie: Das Haus steht an einem See. Im Laufe der Geschichte kommen mehr Verben dazu. Und kurz vor dem Höhepunkt seien viele Verben zu finden, die zu einer Aktion aufrufen: Zum Beispiel Denken, Glauben und Verstehen.

Die Forschenden schreiben, dass man so nicht nur sieht, wie Geschichten funktionieren. Sondern auch, wie der Mensch funktioniert. Denn Bücher von Charles Dickens und Steven Spielberg seien ja sehr beliebt.