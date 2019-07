Wenn nämlich die von der US-Regierung angekündigten Strafzölle auf Bücher aus China kommen würden, wären davon laut den Verlagen Bibeln besonders betroffen. Die US-Regierung hatte China wegen eines Handelsstreits mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf Buchimporte gedroht, sie aber erstmal noch ausgesetzt.

Der Chef eines großen Verlagshauses sagte dem Nachrichtendienst Baptist Press, dass viele der in den USA verkauften Bibeln in China hergestellt werden. In US-Druckereien mangelt es ihm zufolge an Maschinen und qualifiziertem Personal, um genug Bibeln für den amerikanischen Markt zu produzieren - vor allem, weil sie auf besonders dünnes Papier gedruckt werden.

Der Präsident einer Kommission für Ethik und Religionsfreiheit der Baptisten sagte, dass die Strafzölle Kirchen und Missionsverbänden die Arbeit erschweren würden. Häufig verteilen Kirchen in den USA Bibeln kostenlos.