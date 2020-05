Das hat eine Umfrage der Neuen Osnabrücker Zeitung (Artikel hinter Bezahlschranke) bei den Bundesländern mit grüner Regierungsbeteiligung ergeben. Demnach sind die Grünen in zehn Bundesländern gegen eine Abmilderung der Strafen. Über den Bundesrat könnten sie Scheuer mit 41 von 69 Stimmen die nötige Zustimmung verweigern. Wenn sich die unterschiedlichen Parteien einer Landesregierung nicht einig sind, enthält sich das Land normalerweise im Bundesrat, was in dem Fall wie ein Nein wirkt.

Scheuer hatte angekündigt, die verschärften Strafen für zu schnelles Fahren noch mal zu überarbeiten. Er argumentiert: Viele Leute hätten Angst, ihren Führerschein und auch ihren Job zu verlieren. Denn es kann jetzt schon einen Monat Fahrverbot geben, wenn jemand einmal innerorts mit 21km/h zu viel unterwegs ist.

Mehrere Grünen-Minister halten dagegen, es sei durchaus machbar, sich an die Tempobegrenzungen zu halten. Thüringens Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinliche sagte der NOZ: "Es gibt kein Recht auf Raserei mit dicker Brieftasche."