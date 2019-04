Die "Stratolaunch" hat zwei Rümpfe und eine Flügel-Spannweite von 117 Metern. Angetrieben wird sie von sechs Triebwerken. Der Testflug soll mehrere Stunden dauern, wie das Tech-Portal The Verge berichtet.

Das Riesen-Flugzeug soll in Zukunft als Raketenstartplattform in der Luft dienen. Das hat Vorteile, weil Raketen so unabhängig vom Wetter am Boden starten können. Eigentlich wollte die Firma selbst passende Raketen und sogar ein Raumschiff entwickeln, dann kam aber der Tod des Gründers dazwischen.