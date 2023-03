Vor gut drei Jahren gab es im Südosten von Australien massive Waldbrände - in deren Folge das Ozonloch, das sich jedes Jahr über der Antarktis bildet, deutlich größer und länger da war als sonst.

Woran das genau lag, erklären jetzt Forschende aus den USA und China. Im Fachmagazin Nature schreiben sie, dass es damit zusammenhing, dass die Rauchsäule damals so riesig war, dass sie bis hoch in die Stratosphäre reichte - also bis in die Höhe, in der die Ozonschicht unsere Erde vor ultravioletter Strahlung schützt. Dort oben in der Stratosphäre schwirren chlorhaltige Moleküle herum - als Folge von Chemikalien wie FCKW, die mittlerweile verboten sind.

Laut den Forschenden hat es durch den Rauch vermutlich eine chemische Reaktion gegeben: Die Chlormoleküle haben sich mit Rauch-Partikeln verbunden und mit anderen Molekülen reagiert, und zwar zu Chlor - und das hat die Ozonschicht zerstört.

Die Forschenden sagen, dass Waldbrände das Schließen des Ozonlochs gefährden könnten.