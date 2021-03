Das sagen Forschende aus Großbritannien. Laut ihrer Studie verdienen im Moment vor allem sehr bekannte Acts und große Label an den Streams. Das liegt einerseits daran, dass viele große Label auch an Streaming-Plattformen beteiligt sind und dort natürlich die Playlists beeinflussen. Außerdem suchen die automatischen Algorithmen meist eher bekannte Musikerinnen und Musiker aus. Unabhängige Künstlerinnen und Künstler und kleine Labels haben es da schwierig, gehört zu werden. Ungerecht ist laut den Forschenden auch das System, mit dem die Einnahmen verteilt werden. Denn bezahlt wird nicht pro Stream, sondern nach Anteil an allen Streams, die eine Künstlerin, ein Künstler oder Label hat - das macht es für die bekannten Acts profitabel und für unbekannte nicht.

Wie es anders gehen könnte

Die Forschenden empfehlen deshalb, das Bezahlsystem umzustellen und Musiklabel zu zwingen, ihre Anteile an Streaming-Plattformen zu verkaufen. Sonst gehe das kreative Potenzial der freien Szene verloren.