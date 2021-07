Das Wall Street Journal berichtet, dass die 36-Jährige in Los Angeles eine Klage wegen Vertragsbruchs eingereicht hat. Anlass ist die gleichzeitige Veröffentlichung des Marvel-Films im Kino und bei der Streamingplattform Disney+.

Scarlett Johansson sagt, ihr sei zugesagt worden, dass der Film exklusiv im Kino zu sehen ist. Damit verdiene sie ihr Geld. Disney wies die Vorwürfe zurück, der Vertrag sei eingehalten worden.

"Black Widow" kam am 9. Juli in den US-Kinos und gleichzeitig bei Disney+ raus. Immer mehr Studios machen das so. Früher dauerte es Wochen oder Monate, bis ein Film nach dem Kinostart auch zuhause zu sehen war. Wenn der Fall vor Gericht kommt, könnte das Konsequenzen für die ganze Branche haben.