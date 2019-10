Serien streamen ist beliebt - diesen Markt will jetzt auch die ARD konkreter beliefern.

Sie will nächstes Jahr 20 Millionen Euro ausgeben für Serien, die explizit für die eigene Mediathek produziert werden. NDR-Programmdirektor Frank Beckmann sagte in einem Interview mit dem Medienportal DWDL.de, dass die Serien auch im linearen Fernsehen laufen könnten. Sie sollen aber nicht unter dem Fernseh-Quotendruck stehen. Geplant sind laut Beckmann Produktionen in Genres, die die öffentlich-rechtliche ARD sonst eher selten bedient: Science Fiction und Mystery.

Letzte Woche war eine Studie veröffentlicht worden, nach der das deutsche Fernseh-Publikum mehr Zeit mit Netflix verbringt als mit jedem einzelnen klassischen linearen Sender - Tendenz steigend.