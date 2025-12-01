Welche Musik wir streamen - das entscheidet sich nicht nur daran, was uns gefällt.

Maßgeblich ist auch das Design der Plattform. Das bestätigt die Studie eines Forschers der Uni Hamburg. Mit einem norwegischen Kollegen hat er untersucht, wie das Design des Streamingdienstes Spotify Aufmerksamkeit und damit Streamingzahlen steuert.

Die beiden Forscher haben sich konkret die Top-50-Playlist angeschaut. Früher war die Playlist in der Kategorie Charts ganz oben auf der Plattform platziert. Vor einigen Jahren wurde umgebaut und die Charts mit den Top 50 landeten weiter unten. Die Forschenden haben Nutzungszahlen analysiert und festgestellt: Die Nutzung der Top 50 ging nach dem Umbau der Seite stark zurück, und zwar um mehr als die Hälfte. Künstlerinnen, Künstler und Plattenfirmen verdienten dadurch unter Umständen weniger.

Die Forscher sagen: Allein durch die Gestaltung ihrer Plattformen haben Spotify und andere Internet-Anbieter eine große Marktmacht. Das sollte mehr Menschen klar sein.