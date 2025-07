Mehr deutsche Serien und Filme auf großen Streaming-Plattformen - darauf hofft Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.

Er hat sich mit Vertretern von Netflix, Prime, Apple und Disney getroffen - und laut ihm können sich alle vorstellen, mehr in Deutschland zu investieren. Deswegen soll es bald weitere Treffen geben. Weimer sagt auch: Die Streaming-Konzerne verdienen viel Geld in Deutschland - deswegen sollten die Konzerne auch mehr in den Standort stecken. Auch eine richtige Investitions-Pflicht könnte mal ein Thema werden; so was hatte Weimer vor kurzem in einem Interview angedeutet - unter anderem für Streaminganbieter, die von Förderungen aus deutschen Steuergeldern profitieren.

Die meisten Serien und Filme auf den großen Streaming-Plattformen werden in den USA produziert - das sehen einige in der Branche auch kritisch. Deutsche Produktionen gibt es teilweise auch schon - zu den bekanntesten auf Netflix gehören zum Beispiel die Serien "Dark" oder "How to Sell Drugs Online (Fast)".