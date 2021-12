Aus einem leeren Gefängnis ein Kunstzentrum machen.

Diesen Plan hat der britische Streetart-Künstler Banksy für Reading in England angekündigt. Finanzieren will er das Ganze mit dem Verkauf einer seiner Schablonen. Mit denen hatte Banksy vor einigen Monaten ein großes Kunstwerk an die Außenwand des ehemaligen Gefängnisses in der Stadt gemalt (siehe Foto). Es zeigt einen Häftling, der sich mit Bettlaken und einer Schreibmaschine abseilt.

Das Werk gilt als Würdigung an Oscar Wilde. Der irische Schriftsteller war vor über 130 Jahren verurteilt worden - wegen Homosexualität und Sodomie. Wilde saß zwei Jahre lang in dem Gefängnis in Reading, das Banksy jetzt kaufen will.



Das Gebäude steht seit vielen Jahren leer. Britische Medien berichten, dass Banksy mehr als 12 Millionen Pfund bieten will. Deutlich mehr als die Stadt Reading, die dem Staat auch das Gefängnis abkaufen möchte.