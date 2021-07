Welche Menschen auf Straßenschildern gewürdigt werden, das verrät einiges über die Kultur eines Landes.

Ein internationales Forschungsprojekt hat sich solche Straßennamen in vier Großstädten genauer angesehen: Wien, London, Paris und New York. Eine Erkenntnis aus der Studie: In Wien sind besonders viele Straßen nach Frauen benannt, mehr als die Hälfte. In Paris sind es dagegen nur 4 Prozent. Dafür heißen die meisten Straßen in Paris so wie Personen, die in den 1860er Jahren gelebt haben. Das war die Zeit des Stadtplaners Baron Haussmann, der zusammen mit Napoleon dem Dritten Paris neu konzipierte.

Mal Kultur, Mal Militär

Während in Wien und Paris viele Straßen nach Menschen aus Kunst und Kultur benannt sind, ehrt London vor allem Mitglieder der königlichen Familie und Personen aus Politik und Militär. In New York sind viele Straßen auch nach Opfern der Terroranschläge vom 11. September benannt und nach Rettungskräften. Obwohl New York als besonders multikulturell gilt, sind dort nur etwa drei Prozent der Straßen nach Ausländerinnen und Ausländern benannt. Besonders viele sind es dafür in Wien - mit 45 Prozent.

Die Forschenden nennen ihren Ansatz Streetonomics. Es geht darum, Straßennamen zu analysieren, um daraus Rückschlüsse auf Werte und Bräuche in einem Land zu ziehen.